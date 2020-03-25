بالفيديو.. مواطن مغترب في الكويت: "قالولي السعودي كويتي"

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الرياض - علي القحطاني - خالد الظفيري (صدى): أظهر مقطع فيديو مواطن سعودي مغترب، وهو يقدم الشكر للحكومة الكويتية على اهتمامها بهم ورعايتها لهم في هذه الظروف الصعبة. أظهر مقطع فيديو مواطن سعودي مغترب، وهو يقدم الشكر للحكومة الكويتية على اهتمامها بهم ورعايتها لهم في هذه الظروف الصعبة. وظهر في المقطع المواطن وهو يعرض منظفات وكمامات ومعقمات تم توزيعها عليه من قبل الحكومة الكويتية، قائلا : كل الشكر للحكومة الكويتية.. قالولي السعودي كويتي والكويتي سعودي.

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