شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على جبال هروب بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على جبال هروب شرق جازان، حيث بدت الأمطار تتساقط بغزارة في مشهد رائع أذهل الجميع.

وأثار المقطع إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، حيث انهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي:" جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد، اللهم ارفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين ".

وكانت هيئة الأرصاد حذرت من سقوط أمطار غزيرة على جازان شملت محافظات الريث والدار بني مالك والعيدابي وفيفاء ومراكز الحقو وبلغازي والحشر وعددا من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.