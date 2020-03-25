فيديو يرصد عمليات ضبط أصحاب المقاطع والصور المخالفة لمنع التجول

حققت الجهات الأمنية في عدد من مراكز الشرطة بمناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في ضبط أصحاب الفيديوهات والصور التى تقلل من أهمية الالتزام بقرار منع التجول، لا سيما بعد مبادرة المخالفين بترويج المقاطع والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتعارض هذه الوقائع مع الأنظمة فيما يتعلق بقرار منع التجول، وإثارة الرأي العام فيما له علاقة بتوفر السلع الاستهلاكية والغذائية في المحلات التجارية، فضلًا عن نقلهم مشاهد مزيفة للواقع الذي تبدو عليه كل الأسواق بالمملكة.

وسارعت النيابة العامة بإصدار أمر قبض على أولئك المخالفين للأنظمة والقوانين وإبلاغ الجهات الأمنية بسرعة القبض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق المعمول به في مواد نظام الجرائم المعلوماتية بحسب ما جاء بموقع النيابة العامة ما مضمونه : إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية فإنها تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ ثلاثة ملايين ريال.

وسجلت محاضر التحقيق في عدة مراكز للشرطة عددًا من الأشخاص المقبوض عليهم وما يزالون رهن التوقيف لاستكمال التحقيق مع كل واحد منهم وفق المخالفة التي اقترفها تمهيدًا لتطبيق العقوبات اللازمة بحقهم.

وكانت من القضايا التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرًا بحسب التصريحات الأمنية من المتحدثين الرسميين لمراكز الشرطة في بعض مناطق المملكة وأبرزها: ما صرح به المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران أنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه المصور عدد من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة ، مدعيًا خلوها من السلع الغذائية؛ ما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة، فقد اتضح خلاف ما زعم تمامًا، وأن الأرفف الفارغة مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات.

وأكد المتحدث أن جهود فرق البحث والتحري تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص، وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبط المواطنة.

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وقال المتحدث: المواطنة بالعقد الرابع من العمر، وتم توقيفها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

كما حقق رجال الأمن القبض على أشخاص أثناء إعراضهم التقيد بقرار منع التجول ووجودهم في أماكن عامة فترة ساعات منع التجول في مدينة الرياض وقيامهم بتصوير الآليات الأمنية والاستهزاء بدور رجال الأمن.

وفي القصيم توصل رجال الأمن إلى مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بنشر وترويج الشائعات عن أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لبث الهلع والخوف بمعلومات وادعاءات غير صحيحة والتمكن من القبض عليه، وأما في مكة المكرمة فقد ألقى رجال الشرطة القبض على مواطن قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إساءات لرجال الأمن.

وتتواصل الرقابة الميدانية التي تقوم بها وزارة التجارية والجهات ذات العلاقة لتوفير كامل احتياجات الأسر السعودية والمقيمة من متطلبات الحياة المعيشية في ظل أزمة وباء كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية ووقائية اتخذتها الدولة بهدف الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وكان آخرها الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول الجزئي من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.