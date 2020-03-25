أخبار السعودية اليوم.. تقديم مدة منع التجول إلى الثالثة عصرًا وإغلاق المناطق وإصابة أول لاعب سعودي بفيروس كورونا

ترصد «صحيفة عاجل»، في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 25مارس 2020م؛ أبرز الأخبار في المملكة، منها تقديم مدة منع التجول وغلق بعض المناطق للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن إصابة أول لاعب سعودي بفيروس كورونا الجديد.

تقديم مدة منع التجول وإغلاق المناطق للحد من انتشار فيروس كورونا

قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ووافق على منع سكان مناطق المملكة الثلاثة عشرة، من الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة أخرى، وتقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

النيابة العامة تحقق مع مواطن زعم استثناءه من «منع التجول»

حققت النيابة العامة مع مواطن زعم أنه مستثنى من أمر منع التجول، ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة تمس أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول.

شرطة مكة تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن.

شبكة قنوات «عين» التعليمية تعلن توافر شرح دروس الأسبوع العاشر لجميع المراحل

أعلنت قنوات العين التعليمية، اليوم الأربعاء، توافر شرح الدروس للأسبوع العاشر لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

«أمانة حائل» تغلق 1127 موقعًا للوقاية من فيروس كورونا

نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 5157 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للسيطرة على فيروس كورونا.

«رئاسة الحرمين» تعلن موعد اختبارات طلاب كلية ومعهد الحرم المكي

أكد المتحدث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جمعان العسيري، أن إجراء الاختبارات لـ 1400 طالب في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف سوف تكون قبل رمضان مباشرةً.

بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك معرفة تفاصيل معاشك من المؤسسة العامة للتقاعد

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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، للمستفيد والمتقاعد، إمكانية معرفة تفاصيل المعاش التقاعدي، وتفاصيل الاستقطاعات، من خلال خدمة البيانات المالية عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

«الغذاء والدواء»: الإعلان المتداول لجهاز الكشف المبكر عن كورونا «مخالف»

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الإعلان المتداول لمنتج «COVID-19 IgM/IgM Rapid Test Cassette» مخالف لإذن التسويق الذي حصل عليه، وهو تسويقه للممارسين الصحيين في الجهات الصحية فقط؛ إذ يُعد نشره للجمهور بوجه عام مخالفة.

«الكهموس» يروي تفاصيل جديدة في قضية فساد ضباط بوزارة الدفاع

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، كشف تفاصيل جديدة في قضية فساد مجموعة من ضباط وزارة الدفاع في مبالغ مالية قاربت قيمتها 300 مليون ريال، وتورطهم في جرائم غسيل أموال ورشوة.

هاشم الهاشم.. أول لاعب سعودي يصاب بفيروس كورونا

أصيب هاشم الهاشم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بنادي الهدى بفيروس كورونا المستجد، بعدما كشف اللاعب نفسه عن إيجابية اختبارات الفحص النهائي التي خضع لها.

الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، سماءً غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، وحائل، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وإلى مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وإلى مرتفعات مكة المكرمة.

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