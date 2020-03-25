تفاصيل مثيرة بقضية خاطفة الدمام.. المتهمة وفرت زبائن لشراء أطفال

كشفت الكاتبة الصحية سحن أبوشاهين، عن تفاصيل مثيرة بقضية مريم «خاطفة الدمام»، بعد عملية المداهمة لشقق كانت تديرها.
وأشارت «أبوشاهين»، عبر تويتر، إلى أن من بين الأنشطة التي كانت تمارسها مريم، إجهاض وتوليد من يحملن بطريقة غير شرعية وتوفير زبائن لشراء الأطفال.. وكان معها من يساعدها ليست لوحدها في ذلك.
واستكملت، تمت مداهمة العديد من الشقق التي كانت تحت إدارة مريم والتحفظ على الفتيات فيها، وتبين أن شقة يوجد بها أطفال صغار معهم نساء لرعايتهم، لا يعلم اذا كان يوجد مخطوفون بينهم أو جميعهم غير شرعيين ناتجين عن الأنشطة التي كانت تدار في الشقق.
وتابعت الكاتبة الصحفية، أن كثيرًا من أعمال الشعوذة التي عثر عليها توجد بها صور أشخاص بعضها عليه أقفال، إحدى الصور لفتاة محجبة جميلة الوجه يبدو منها أن مريم قامت بعمل سحري للإضرار بها.. والعديد من أعمال الشعوذة التي تستهدف أذى الناس.
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