وزارة العدل تصدر 682 شهادة تدريب لمحامين ومحاميات من منازلهم

أصدرت وزارة العدل، ممثلةً في الإدارة العامة للمحامين، 682 شهادة لتدريب المحامين والمحاميات عن بُعد من منازلهم منذ بدء إيقاف الحضور للعمل الحكومي، في إطار جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، حفاظًا على السلامة العامة للجميع.

كما أصدرت الوزارة 286 ترخيصًا جديدًا للمحامين والمحاميات، وجددت لـ158 محاميًا ومحامية عن بُعد، دون الحاجة إلى زيارة مقرات وزارة العدل، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمات العدلية عن بُعد لسلامة منسوبي الوزارة والمراجعين.

وأشارت الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل إلى أن التدريب على أعمال المحاماة يعد من مجالات اكتساب الخبرة المنصوص عليها نظامًا؛ لتوافر مسوغات القيد بجدول المحامين الممارسين.

وأوضحت إدارة المحاماة أنه يلزم لقيد التدريب في مكاتب المحاماة أن تتوافر في صاحب الطلب شروط القيد بجدول المحامين الممارسين عدا شرط الخبرة، وأن يكون التدريب لدى محامٍ أمضى 5 سنوات في مزاولة المهنة، وأن يكون التدريب في طبيعة العمل، وأن يكون المتدرب متفرغًا للعمل بمكتب المحاماة طوال فترة التدريب.

ودعت الوزارة الجميع إلى تسجيل المتدربين لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأتاحت وزارة العدل عبر بوابة ناجز، أكثر من 120 خدمة إلكترونية لخدمة المستفيدين عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة المقرات العدلية في قطاعات الإنهاءات، والقضاء التجاري، والقضاء، والوكالات والعقارات، والتنفيذ، والتوثيق، والمحاماة.

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