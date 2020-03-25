تنفيذ 631 جولة رقابية على أسواق الباحة ومحافظاتها للتحقق من وفرة السلع

نفذَّذت الفرق الميدانية بمنطقة الباحة والمحافظات التابعة لها، 631 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي؛ للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع.

وشملت الجولات المحلات والمراكز التجارية والتموينات في مدينة الباحة ومحافظات (بالجرشي والمندق والعقيق والمخواه وقلوة والحجرة وغامد الزناد)؛ حيث تضمنت مهام الفرق الرقابية التحقق من وفرة السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.

وتقوم الفرق الرقابية برصد أي حالة من حالات عدم توازن في منافذ البيع، أو أي حالة من حالات الاحتكار أو ارتفاع لأسعار السلع الأساسية أو وجود أي مخالفة من مخالفات الامتناع عن البيع أو مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري لتنفيذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ورصدت تلك الفرق أثناء جولاتها توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار بشكل عام.

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وفي ظل المتابعة اليومية من أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، تواصل الفرق الرقابية جولاتها الميدانية على المحلات التموينية والصيدليات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، ومطات الوقود.

ودعت وزارة «التجارة» عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط بالضغط هنا، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي، أن فرع الوزارة تلقى 178 بلاغًا، ونُفذت 631 جولة ميدانية، داعيًا المستهلكين إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900.