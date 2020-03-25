الزكاة والدخل تُصدر دليل المكلفين لفهم اللوائح والأنظمة الضريبية

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، دليل المكلفين، الذي يُساعد على فهم آلية التعامل مع الزكاة والضرائب، ويلخص كل المعلومات الأساسية بطريقة مبسطة؛ تمكن المكلفين من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية.

ويأتي ذلك سعيًا من الهيئة على زيادة وعي المكلفين وتسهيل الأعمال، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمنشآت لتنفيذ كل تعاملاتها الزكوية والضريبية.

ويساعد الدليل على تبسيط خطوات التسجيل وتقديم الإقرارات بكل شفافية ووضوح؛ ما يسهم في نشر المعرفة ورفع الوعي الزكوي والضريبي؛ حيث يمكن للمكلفين والمهتمين تحميل الدليل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

Advertisements

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل فهم اللوائح والأنظمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوجه الخصوص، وكيفية تطبيقها وطرق تعاملاتها.

وحثت الهيئة العامة للزكاة أصحاب المنشآت والمهتمين، الإطلاع على دليل المكلفين، كما دعتهم إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الذي يوفِّر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت في فهم الالتزامات الزكوية والضريبية.

ويضم موقع الهيئة أيضًا المواد التوعوية والأدلة الإرشادية، فيما أكدت الهيئة أنها تستقبل جكل الاستفسارات الزكوية أو الضريبية على مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي تويتر.