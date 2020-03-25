المملكة تدين الهجوم الإرهابي على مجمع للسيخ في كابول

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمعًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الوزارة رفض المملكة مثل هذه الأعمال الإرهابية، وما تعكسه من فكر متطرف، مجددة تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وقدمت وزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.