«ترابط» تطلق مبادرة نقل مرضى «كوفيد 19» بين المجمع الطبي والمحجر الصحي

شرعت إدارة خدمات النقل في ترابط، الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، في نقل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19" بين المجمع الطبي بالدمام والمحجر الصحي، وذلك على خلفية مبادرة أطلقتها إدارة الجمعية مع إدارة المجمع الطبي دعمًا لجهود وزارة الصحة.

وأكد الأمين العام، المدير التنفيذي ناصر بن أحمد الزاهد، أن "المبادرة تأتي التزامًا بالدور الحقيقي للقطاع الثالث في مساندة وزارة الصحة خلال هذه الأزمة"، وأن الجمعية لديها عشر سيارات لنقل المرضى وتم توجيه كافة خدمات النقل لمساندة المجمع الطبي ونقل حالات الاشتباه بمرض كورونا.

وأضاف الزاهد أن "ترابط" تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة من خلال تقديم الأجهزة الطبية والسكن وتتشرف بالمساهمة بكافة خدماتها حال الطلب، وأن الأزمة الحالية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا تشعر الجميع بالمسؤولية، ومن ثم فإن "مجلس إدارة ترابط بارك المبادرة وحث على تنفيذها بأسرع وقت".

وبين الزاهد أن "السيارات الخاصة بنقل المرضى يتم تعقيمها فور الانتهاء من عملية النقل وتعود لتباشر حالة أخرى بالتنسيق مع إدارة المجمع الطبي وقسم الخدمة الاجتماعية في المستشفى"، وأن "عدد الرحلات خلال السنوات الماضية بلغ 14 ألفًا و500 رحلة لنقل المرضى ومرافقيهم من وإلى المستشفيات ومقر إقامتهم".