الصحة تعلن آخر حصيلة لكورونا بالمملكة: 133 إصابة جديدة.. وحالة وفاة في مكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء ، عن آخر حصيلة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة تسجيل ١٣٣ حالة جديدة، بينهم ١٨ حالة قادمة من خارج المملكة، وأنهم في الحجر منذ قدومهم، فيما اكتسب ١١٥ العدوى من مخالطة حالات مصابة سابقة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم في مكة المكرمة، وتعافي حالة واحدة.

وأعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، تضمنت:



أولاً : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى .

ثانياً : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية .

ثالثاً : يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصراً من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .



رابعاً : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

خامساً : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق.

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