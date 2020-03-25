السعودية | إغلاق التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي

شكرا لقرائتكم إغلاق التوسعة السعودية الثالثة في الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعاً لمستوى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في السعودية، وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، الأربعاء، بإغلاق التوسعة السعودية الثالثة.

كما باشرت الرئاسة العامة العمل على حزمة إجراءات وقائية تشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية للمسجد الحرام وتكثيف عمليات التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية، وإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام، وكذلك تقليص أعداد العاملين والعاملات بالحرمين الشريفين.

إلى ذلك، وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).

وكان الملك سلمان أصدر، الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.