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سجلت 296 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضرراً من فيروس "كورونا" المستجد، في آخر 24 ساعة، طبقاً لـ "رويترز".
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المنطقة إلى 4474، كما يعكس الرقم انخفاضاً حاداً في عدد حالات الوفاة، مقارنةً بيوم أمس الذي سجل فيه الإقليم 402 حالة وفاة.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.
وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
فيروس كورونا الجديد
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 06:53 PM
انخفاض حاد في عدد حالات الوفيات مقارنة بيوم أمسإيطاليا: 296 وفاة بفيروس "كورونا" بإقليم لومبارديا في آخر 24 ساعة
سجلت 296 حالة وفاة جديدة في إقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضرراً من فيروس "كورونا" المستجد، في آخر 24 ساعة، طبقاً لـ "رويترز".
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المنطقة إلى 4474، كما يعكس الرقم انخفاضاً حاداً في عدد حالات الوفاة، مقارنةً بيوم أمس الذي سجل فيه الإقليم 402 حالة وفاة.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.
وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
، إيطاليا: 296 وفاة بفيروس "كورونا" بإقليم لومبارديا في آخر 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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