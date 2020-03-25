، رواندا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 40 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة لمدة أسبوعين

أعلنت السلطات الصحية الرواندية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"؛ بلغ 40 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء أمس.

وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.فيروس كورونا الجديد