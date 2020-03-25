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أعلنت السلطات الصحية الرواندية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"؛ بلغ 40 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء أمس.
وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.فيروس كورونا الجديد
رواندا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 40 حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-25
أعلنت السلطات الصحية الرواندية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"؛ بلغ 40 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء أمس.
وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:23 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:54 PM
إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة لمدة أسبوعين
أعلنت السلطات الصحية الرواندية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ "كوفيد 19"؛ بلغ 40 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء أمس.
وكانت رواندا قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق المدارس والجامعات ودور العبادة بصورة مؤقتة لمدة أسبوعين، وسط مخاوف من انتشار الفيروس.
، رواندا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 40 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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