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حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض.
وقال "ربيعي" للتلفزيون الرسمي: "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة، وسافروا أثناء عطلة السنة الإيرانية الجديدة، وهذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار المتحدث إلى حظر كل الرحلات بين المدن، ومواجهة المخالفين بالقانون.فيروس كورونا الجديد
إيران مقبلة على موجة ثانية من تفشّي "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25
حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض.
وقال "ربيعي" للتلفزيون الرسمي: "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة، وسافروا أثناء عطلة السنة الإيرانية الجديدة، وهذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار المتحدث إلى حظر كل الرحلات بين المدن، ومواجهة المخالفين بالقانون.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:15 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:54 PM
"ربيعي" أرجع السبب لتجاهل التوجيهات
حذر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران قد تواجه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في ظل تجاهل بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي الصحة لاحتواء انتشار المرض.
وقال "ربيعي" للتلفزيون الرسمي: "للأسف تجاهل بعض الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة الصحة، وسافروا أثناء عطلة السنة الإيرانية الجديدة، وهذا قد يؤدي إلى موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأشار المتحدث إلى حظر كل الرحلات بين المدن، ومواجهة المخالفين بالقانون.
، إيران مقبلة على موجة ثانية من تفشّي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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