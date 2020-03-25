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أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعاً حذراً" في سرعة انتشار الفيروس.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.
فيروس كورونا الجديد
هولندا: 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25
أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعاً حذراً" في سرعة انتشار الفيروس.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:11 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:54 PM
إجمالي الوفيات 356 والإصابات إلى 6412
أعلنت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 356، والإصابات إلى 6412.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأرقام الأخيرة تظهر "تراجعاً حذراً" في سرعة انتشار الفيروس.
وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفاً، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.
، هولندا: 80 وفاة و852 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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