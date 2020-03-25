، موسكو: حظر التجمعات وإغلاق أغلب المتاجر لاحتواء كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا

أوضح رئيس بلدية موسكو أن المدينة استحدثت مجموعة من الإجراءات اليوم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، تشمل حظرًا مؤقتًا على تنظيم أي تجمّعات عامة، وتعليق المواصلات العامة المجانية لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا.

وأبان رئيس البلدية سيرجي سوبيانين، عبر موقعه الإلكتروني، أن متاجر الأغذية والبنوك ستظلّ مفتوحة.



وسجّلت روسيا 658 حالة إصابة بالفيروس؛ 410 حالات منها في موسكو.