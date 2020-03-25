شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشأة خزنت 4.3 ملايين كمامة في جدة والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أثناء جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء, منشأة مخالفة بمدينة جدة خَزّنت (4,310,000) اربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة بهدف بيعها لاحقًا، حيث لم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.
كما تبين مزاولة المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري وغير مصرح لها به من قبل الهيئة.
وبناء عليه تم مصادرة الكميات لتوزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها.
وتحذر وزارة التجارة كافة المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً, من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.
كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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