شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تأشيرات المبتعثين فى بريطانيا حتى 31 مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف : إذا كنت تريد التقدم بطلب للبقاء في المملكة المتحدة لمدة أطول أو لتبديل نوع التأشيرة بناءً على الظروف الاستثنائية الحالية، سيتمكن من يرغب في التقديم على طلب التبديل إلى تأشيرة طويلة الأجل من داخل المملكة المتحدة وذلك حتى تاريخ 31 مايو 2020م. ويشمل ذلك طلبات التأشيرات التي قد تحتاج فيها عادةً إلى العودة إلى السعودية للتقدم للحصول عليها. وفي هذه الحالة يجب التنبه إلى أهمية انطباق شروط ومتطلبات التأشيرة التي تريد التبديل إليها ودفع رسومها في المملكة المتحدة حتى لا يرفض الطلب.
أما إذا كنت خارج المملكة المتحدة وفي السعودية، أغلبية مراكز التقديم على تأشيرات المملكة المتحدة سوف تكون مغلقة. وبناءً عليه يمكن الاطلاع على موقع VFS Global واختيار السعودية للحصول على معلومات خدمة تقديم التأشيرات. وفي حالة وجود موعد في أحد مراكز تقديم خدمة التأشيرات وهو مغلق للظروف الحالية فسوف يتم الاتصال بك من قبلهم واخبارك بإلغاء موعدك.
كما أنه يوجد رقم اتصال تليفوني بفريق الهجرة على الرقم التالي: 08006781767 (من الاثنين إلى الجمعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً).
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