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تمديد تأشيرات المبتعثين فى بريطانيا حتى 31 مايو المقبل

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تأشيرات المبتعثين فى بريطانيا حتى 31 مايو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أشار القائم بأعمال الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة ، عبدالعزيز بن صالح الردادي ، إلى تنبيهات هامة تخص جميع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم ، مؤكدا على أنه إذا المبتعث في المملكة المتحدة وتنتهي تأشيرته ما بين 24 يناير 2020 م و 31 مايو 2020م. سوف يتم تمديد جميع أنواع التأشيرات حتى 31 مايو 2020م، بشرط عدم القدرة على مغادرة المملكة المتحدة بسبب قيود السفر أو العزلة الذاتية المتعلقة بفيروس (COVID-19). ويجب التواصل مع فريق الهجرة على هذا الإيميل: [email protected]

وأضاف : إذا كنت تريد التقدم بطلب للبقاء في المملكة المتحدة لمدة أطول أو لتبديل نوع التأشيرة بناءً على الظروف الاستثنائية الحالية، سيتمكن من يرغب في التقديم على طلب التبديل إلى تأشيرة طويلة الأجل من داخل المملكة المتحدة وذلك حتى تاريخ 31 مايو 2020م. ويشمل ذلك طلبات التأشيرات التي قد تحتاج فيها عادةً إلى العودة إلى للتقدم للحصول عليها. وفي هذه الحالة يجب التنبه إلى أهمية انطباق شروط ومتطلبات التأشيرة التي تريد التبديل إليها ودفع رسومها في المملكة المتحدة حتى لا يرفض الطلب.

أما إذا كنت خارج المملكة المتحدة وفي السعودية، أغلبية مراكز التقديم على تأشيرات المملكة المتحدة سوف تكون مغلقة. وبناءً عليه يمكن الاطلاع على موقع VFS Global واختيار السعودية للحصول على معلومات خدمة تقديم التأشيرات. وفي حالة وجود موعد في أحد مراكز تقديم خدمة التأشيرات وهو مغلق للظروف الحالية فسوف يتم الاتصال بك من قبلهم واخبارك بإلغاء موعدك.

كما أنه يوجد رقم اتصال تليفوني بفريق الهجرة على الرقم التالي: 08006781767 (من الاثنين إلى الجمعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً).

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