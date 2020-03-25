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"موهبة": تدريب 400 معلم وقيادي على 16 برنامجا في "التطوير المهني"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض

أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أمس، آخر دورات مشروع التطوير المهني للعام الدراسي 1440- 1441هـ، والذي اشتمل على 16 برنامجا تدريبيا قدمت لـ400 معلم وقيادي في مدارس الشراكات في أكثر من 45 مدرسة على مستوى المملكة، وذلك بشكل مباشر من خلال الحضور أو غير مباشر عن طريق بوابة التعليم الالكتروني الخاصة بموهبة.

وركزت تلك البرامج التي تقدمها إدارة الشراكة مع المدارس في مؤسسة "موهبة" على تطوير وتدريب معلمي وقياديي مدارس الشراكة في مواضيع عدة منها: علم نفس الموهبة، استراتيجيات تدريس مواد العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى إدارة الجودة في المنظمات التعليمية، بهدف إكسابهم أفضل الممارسات في التعامل مع الطلبة الموهوبين وتطوير قدراتهم في تقديم المناهج الإثرائية للطلبة الموهوبين من خلال أفضل استراتيجيات التدريس، وتمكين المعلمين من إعداد وسائل التقويم المناسبة للطلبة الموهوبين.

وفي السياق نفسه، تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي مبادرة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" للتعليم عن بعد، من خلال تقديم برامجها التدريبية المختلفة لطلابها عبر الفصول الافتراضية على يد نخبة من المدربين، وذلك لضمان استمرار مسيرتهم التعليمية في برامجها المختلفة، وتمكينهم من مواصلة التعليم من منازلهم، بعد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإيقاف معظم الأعمال لاحتواء فيروس كورونا.

ويتم التدريب المكثف في الفصول الافتراضية بساعات عمل مفتوحة من خلال أنظمة للتعليم عن بعد، والتي تتيح للمدرب استخدام أحدث الوسائل التعليمية، والتواصل المباشر بين الطلاب والمدربين، إضافة إلى خاصية الإشراف المستمر للمنسق العلمي لمتابعة جودة التدريب.

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وشملت مبادرة التعليم عن بعد برنامج "موهبة" المتقدم للعلوم والرياضيات الذي يقدم من خلال 108 فصول افتراضية، لأكثر من 1068 طالبا وطالبة من طلبة الشراكة مع المدارس في جميع مناطق المملكة على أيدي 11 معلما ومعلمة، ويبلغ عدد ساعات الدراسة 162 ساعة، موزعة على 6 أيام تدريبية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني طوال فترة التنفيذ.

كما بدأ 180 طالبا وطالبة رحلة الاستعداد للمشاركات الدولية، عبر فصول افتراضية انطلقت في 10 مارس الحالي، وتستمر حتى 30 أبريل المقبل، على مدى 6 أيام أسبوعيا، ولمدة 7 أسابيع، بإجمالي عدد ساعات تدريبية يصل إلى 36 ساعة أسبوعيا، للوصول بالعناصر المشاركة في المسابقات لمستوى المنافسة الدولية، وتمثيل المملكة والحصول على ميداليات متنوعة.

وتم ترشيح الطلاب والطالبات في البرنامج التدريبي الالكتروني للمشاركات الدولية، من بين المشاركين في ملتقى الشتاء من المستويات المتقدمة، إضافة إلى المستوى الثاني من المستويات الأولية، في مجالات الرياضيات والعلوم والأحياء والمعلوماتية والفيزياء والكيمياء.

كما شمل التدريب في الفصول الافتراضية طلاب وطالبات "موهبة" في ملتقى الربيع الالكتروني، في مجالات الرياضيات والعلوم والأحياء والفيزياء والكيمياء، بمشاركة 171 طالبا وطالبة ممن تم ترشيحهم من ملتقى الشتاء المستوى الأول من المستويات الأولية.

ويستمر التدريب في ملتقى الربيع الإلكتروني لمدة 11 أسبوعا، ويهدف إلى إعداد نخبة من طلاب المملكة للمشاركات من خلال طرح مفاهيم متقدمة في الأولمبيادات العلمية الدولية، والتعرف على استراتيجيات حل جديدة، وإتقان التعامل مع مشكلات علمية مركبة، بجانب رفع مستوى الأداء في الاختبارات التأهيلية.