، الدنمارك تتهم مواطنًا نرويجيًّا بالتورط في محاولة اغتيال لصالح إيران ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أفاد المدعي العام الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أنه وجه اتهامًا إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018؛ لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك.الدنمارك
الدنمارك تتهم مواطنًا نرويجيًّا بالتورط في محاولة اغتيال لصالح إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25
أفاد المدعي العام الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أنه وجه اتهامًا إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018؛ لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:48 PM
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:53 PM
خطط لقتل شخصية معارضة لطهران
أفاد المدعي العام الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أنه وجه اتهامًا إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك، بحسب ما ذكرت "رويترز".
وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018؛ لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك.
، الدنمارك تتهم مواطنًا نرويجيًّا بالتورط في محاولة اغتيال لصالح إيران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تتهم مواطنًا نرويجيًّا بالتورط في محاولة اغتيال لصالح إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.