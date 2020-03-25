، مقتل 92 عسكريًّا في هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام غرب تشاد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، مقتل 92 جنديًّا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.
وقال في تصريحات من مقر الهجوم: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين في الهجوم"، مضيفًا أنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.
وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات بالمنقطة المذكورة.
وبدأت جماعة بوكوحرام الإرهابية منذ عام 2015، شنّ هجمات على الدول المجاورة مثل: الكاميرون وتشاد والنيجر؛ حيث أسفرت هجمات بوكوحرام في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.
مقتل 92 عسكريًّا في هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام غرب تشادوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-25
أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، مقتل 92 جنديًّا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.
وقال في تصريحات من مقر الهجوم: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين في الهجوم"، مضيفًا أنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.
وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات بالمنقطة المذكورة.
وبدأت جماعة بوكوحرام الإرهابية منذ عام 2015، شنّ هجمات على الدول المجاورة مثل: الكاميرون وتشاد والنيجر؛ حيث أسفرت هجمات بوكوحرام في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:27 PM
بعد اشتباكات استمرت 5 ساعات في مقاطعة البحيرة
أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، اليوم، مقتل 92 جنديًّا خلال هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام، استهدف وحدة عسكرية في مقاطعة البحيرة غرب البلاد.
وقال في تصريحات من مقر الهجوم: "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف، فضلاً عن إصابة 47 آخرين في الهجوم"، مضيفًا أنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر.
وأوضح أن الاشتباكات بين الطرفين استمرت ما يقرب من 5 ساعات بالمنقطة المذكورة.
وبدأت جماعة بوكوحرام الإرهابية منذ عام 2015، شنّ هجمات على الدول المجاورة مثل: الكاميرون وتشاد والنيجر؛ حيث أسفرت هجمات بوكوحرام في دول حوض بحيرة تشاد عن مقتل أكثر من ألفي شخص.
، مقتل 92 عسكريًّا في هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام غرب تشاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 92 عسكريًّا في هجوم إرهابي لجماعة بوكوحرام غرب تشاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.