، الإمارات: تسجيل 85 إصابة جديدة بـ"كورونا" في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء التفشي ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصابة أحد موظفي معرض إكسبو 2020 دبي بـالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بعدوى "كورونا" "COVID-19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس في البلاد.

من جهة أخرى، نقلت "رويترز" عن منظمي معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، اليوم الأربعاء، أن أحد الموظفين أصيب بفيروس "كورونا"، وأنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأوضح متحدث باسم المعرض الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر أن كل من يتواصلون أو يخالطون هذا المصاب ملتزمون ببروتوكولات هيئة الصحة بدبي، بما في ذلك إجراءات الفحص والحجر والعزل الذاتي.

من جهته، ذكر مصدر مطلع أن الموظف المصاب يعمل في مكتب معرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار الخطاب المرسل للمتعاقدين مع المعرض الذي من المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر، إلى أن هذا العضو في الفريق لم يتواصل مع أي فرد من العاملين في إكسبو أو متعاقدين خارج مكاتب إكسبو الرئيسية خلال ساعات العمل على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقدر منظمو المعرض العام الماضي أنه سيجتذب 11 مليون زائر من الخارج. والمعرض حدث مهم في مجالات الثقافة والأعمال والتكنولوجيا، وسيضم أجنحة من 192 دولة إلى جانب حفلات وفعاليات أخرى.فيروس كورونا الجديد