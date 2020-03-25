محمد بن مسعود - الدمام - ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من " كورونا بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى. وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره. فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-25 بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى. وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره. Advertisements 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 05:22 PM اخر تعديل 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 05:54 PM ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من "كورونا" ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من "كورونا" بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى. وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره. ، شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب ،

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