، شاهد.. "الدعوة والإرشاد" تبدأ حملة تعقيم جميع المساجد في ينبع ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمواكبة جهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس " كورونا

بدأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع، بحملة تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، وذلك لمواكبة جهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والارشاد بمحافظة ينبع عبدالرحمن بن زيدان العلوني، أنه "تم البدء بالجوامع بالمحافظة وسوف نعمل على استكمال جميع المساجد"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من قبل شركات الصيانة مزودة بالعمالة والمعقمات، وتم وضع آليات عمل لذلك.

وقال "العلوني": "جارٍ العمل على استكمال الجهود في نظافة وتعقيم المساجد"، مؤكداً متابعة الوزارة وحرصهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم، وعظم المسؤولية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

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