شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. تركيا تزف البشرى بقرار لـ"أردوغان" سيبدأ العمل به من غدا.. في خطوة لم تنفذها لا أمريكا ولا الصين ولا دول الخليج ولا أي دولة في العالم (تفاصيل القرار) والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:01 مساءً - ورد للتو.. تركيا تزف البشرى بقرار لـ"أردوغان" سيبدأ العمل به من غدا.. في خطوة لم تنفذها لا أمريكا ولا الصين ولا دول الخليج ولا أي دولة في العالم (تفاصيل القرار)

أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهرة زمرد سلجوق بدء تقديم طلبات “بدل الأعمال القصيرة”، إلكترونيًا اعتبارًا من الغد. وذكرت الوزيرة سلجوق في بيان لها صباح اليوم، أنه بإمكان أصحاب الأعمال الذين تأثرت أعمالهم سلبًا بفيروس كورونا والذين يرغبون بالاستفادة من تطبيق الأعمال القصيرة، يمكنهم إرسال مستنداتهم إلى مديريات “إيش كور” ومراكز الخدمة التابعة عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم. شاهد بقية الخبر في الأسفل

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ Advertisements وأوضحت أن مشروع “بدل العمل القصير” يأتي ضمن حزمة درع الاستقرار الاقتصادي التي أعلنها الرئيس أردوغان، وعليه قررت إدارة إيش كور، تلقي الطلبات للتسريع في إنجاز المهمة ومن على أن يمكن تمديده حتى 6 أشهر . وأكدت سلجوق أنه وسيتم البدء ب “مدفوعات العمل القصيرة” بعد تحديد المستحقين من قبل مديرية التوجيه والتفتيش”، مشيرة الى أنه سيصدر إعلان مفصل على موقع إيش كور، حول عملية تقديم الطلبات وإنهائها. وأشارت إلى أن الإعلان المتعلق بالطلبات سيتم نشره على الموقع الالكتروني التابع للوزارة يذكر أن هذا التطبيق يوفر معاشات لأصحاب أماكن العمل المرخصين و التي تضررت أعمالهم بشكل كامل أو جزئي بانخفاض ساعات العمل الأسبوعية إلى الثلث على الأقل لمدة أربعة أسابيع على الأقل بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بسبب الأزمة الاقتصادية العامة أو القطاعية أو الإقليمية أو لأسباب قاهرة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد للتو.. تركيا تزف البشرى بقرار لـ"أردوغان" سيبدأ العمل به من غدا.. في خطوة لم تنفذها لا أمريكا ولا الصين ولا دول الخليج ولا أي دولة في العالم (تفاصيل القرار) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على تبأ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.