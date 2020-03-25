شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع الأمير محمد بن سلمان مسألة صيانة الاستقرار في أسواق الطاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، بحث هاتفيًا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ضرورة صيانة الاستقرار في أسواق الطاقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن بومبيو دعا ولي العهد في مكالمة هاتفية إلى أهمية طمأنة أسواق الطاقة والمال.