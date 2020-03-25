شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع الأمير محمد بن سلمان مسألة صيانة الاستقرار في أسواق الطاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، بحث هاتفيًا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ضرورة صيانة الاستقرار في أسواق الطاقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن بومبيو دعا ولي العهد في مكالمة هاتفية إلى أهمية طمأنة أسواق الطاقة والمال.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكية يبحث مع الأمير محمد بن سلمان مسألة صيانة الاستقرار في أسواق الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.