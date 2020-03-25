شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "تغريد الطاسان" تكشف إصابتها بـ"كورونا" بعد مخالطة أقارب لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، الإعلامية تغريد الطاسان، بعد أن أصيبت وبناتها بفيروس "كورونا" وهي في العزل الإجباري.
وكشفت "الطاسان"، خلال الفيديو، عن إصابتها بالفيروس نتيجة مخالطتها لأقارب لها قبل ثلاثة أسابيع، في زيارة عائلية، ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس.
وقدمت مجموعة من النصائح والتوجيهات التي أوصت خلالها بالالتزام بالتعليمات وعدم الخروج، والتقيد بالاحترازات الطبية من لبس الكمام والقفازات؛ حفاظاً على المجتمع من تفشي هذا الوباء.
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