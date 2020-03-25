شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الاستثمار: المفروض عليهم الحجر الصحي في إجازة مدفوعة الأجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الاستثمار، أنه يتم منح إجازة مدفوعة الراتب لكل من فُرض عليه الحجر الصحي، بحسب التنظيم الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك ردًا على سؤال قال فيه المواطن : " يوجد لدينا تنفيذيون وموظفون موجودون في مناطق الحجر الصحي وعمالة قادمة من الخارج تم فرض الحجر الصحي عليهم، هل يتم اعتبارهم في إجازة غير مدفوعة".