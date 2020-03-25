شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة الاتصالات: سنقدم كافة الخدمات للمواطنين بالمنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعمل جميع المؤسسات بالمملكة على تسهيل الأمر للمواطنين، أثناء منع التجوال، ومن بين هذه المؤسسات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث كشف مدير عام التخطيط الاستراتيجي المهندس نايف ششه بأن الهيئة أتاحت منصات إلكترونية تعمل على مدار الساعة خلال فترة منع التجول لتوصيل الطلبات للمنازل.

وقال ششه أنه، خلال الفترة القادمة سيتم التعامل مع جميع الجهات لحكومية للتكامل وتسهيل حياة المواطنين لتقديم كافة الخدمات في منازلهم عبر التطبيقات المعتمدة لدى الهيئة خلال فترة منع التجوال.