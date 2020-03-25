قائد الفوج الأمني بجازان يوضح كيفية تعامل أجهزة الأمن مع المتسللين عبر الحدود (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشف المقدم ناصر بن شري قائد الفوج الأمني الثاني في جازان كيفية تعامل الجهات الأمنية مع المتسللين. كشف المقدم ناصر بن شري قائد الفوج الأمني الثاني في جازان كيفية تعامل الجهات الأمنية مع المتسللين. وقال شري خلال حواره مع قناة العربية إنه بعد ضبط مخالفي الإقامة والمتسللين عبر الحدود الجنوبية للمملكة يتم إجراء الفحوصات الصحية لهم. Advertisements وأشار إلي أنه يتم تحويل المتسللين الغير مصابين بفيروسات إلي الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. وأوضح أنه تم اكتشاف حالات لمتسللين مصابين بالملاريا والكوليرا، مبينا أن نتائج جميع المتسللين الذين خضعوا لفحص فيروس كورونا كانت سلبية.

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