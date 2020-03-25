شكرا لمتابعة خبر عن تغيير أوقات عمل مراكز الاتصال بمؤسسة التقاعد عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عن بعد، اليوم الأربعاء، أنه تماشياً مع الأوامر الملكية والتوجيهات الصحية، تم تغيير أوقات عمل مراكز الاتصال.
وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن المواعيد الجديدة هي: 8 صباحًا لـ 1 ظهرًا من يوم الأحد حتى الخميس، ومن 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا من يوم الجمعة والسبت.
وقالت أنه يمكن تنفيذ كافة الخدمات والمعاملات على مدار الساعة من خلال بوابة المؤسسة بشكل مباشر وذاتي، عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــا، أو عبر حساب العناية بالعملاء.
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