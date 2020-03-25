شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية": مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص لا المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن الجهات الامنية رصدت التزاماً عالياً من المواطنين والمقيمين في منع التجول.

ولفت الشلهوب إلى أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها اليوم ستبدأ عملية تطبيقها ابتداءً من يوم غد الخميس، مبينا أن مخالفة منع التجول تُسجّل على الشخص وليس على المركبة.

وأكد الشلهوب على تطبيق العقوبات على من ينشر التهوين في أمر منع التجول، حيث أنه سيتم اليوم توضيح التفاصيل الجديدة لأمر منع الدخول والخروج من مدن: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.