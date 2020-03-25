شكرا لمتابعة خبر عن تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكدت الجمعية الفلكية بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، أن سماء مكة المكرمة تشهد يوم الخميس 26 مارس 2020 ظاهرة فلكية نادرة حيث سيتعامد كوكب الزهرة رمز الحب مع الكعبة المشرفة.

وأوضحت " فلكية جدة " عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك عند الساعة 3:19:06 عصرًا بالتوقيت المحلي (12:19:06 ظهرا بتوقيت غرينتش)؛ حيث يكون الكوكب على ارتفاع 89,58,45 درجة في ظاهرة غير مشاهدة بالعين المجردة نظرًا لحدوثها نهارًا.