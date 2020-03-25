شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الأمن العام يعلق على الإجراءات الإحترازية الجديدة للحد من انتشار الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالرياض "سامي الشويرخ " على أهمية الإجراءات الإحترازية الجديدة التي وجه إليها خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء بزيادة عدد ساعات منع التجوال ، واتخاذ كافة الإستعدادات لتطبيقها .
وقال " الشويرخ " في مداخلة هاتفية مع قناة " الإخبارية " أن الجهات الأمنية على قدم وساق لتنفيذ الأمر الملكي لمزيد من حماية المواطنين والمقيمين ، إلا أنه يجب تعاون الجميع ، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير منذ صدور الأمر بمنع التجوال ، وأنه لم يتم تسجيل سوى مخالفات بسيطة بما يدعو للتفاخر .
وأشار إلى أن زيادة عدد ساعات الحظر سيستمر طوال فترة منع الجوال ، إذ أن البقاء في المنزل هو الوسيلة الوحيدة الفعال لمواجهة الفيروس والتي أثبتت نجاحها .
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