شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى تعلن توفير أجهزة لوحية للطلاب والطالبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت جامعة ام القرى اليوم الأربعاء توفر أجهزة لوحية لطلاب وطالبات الجامعة لإستكمال العملية التعليمية عن بُعد . أعلنت جامعة ام القرى اليوم الأربعاء توفر أجهزة لوحية لطلاب وطالبات الجامعة لإستكمال العملية التعليمية عن بُعد . جاء ذلك بعد توجيه مدير الجامعة لعمادتي شؤون الطلاب والتعلم الإلكتروني بتوفير الأجهزة بشكل سريع لكل من تنطبق عليه الشروط . ويمكن الإطلاع على الشروط والطلب على الرابط التالي : هنــــــــــا

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