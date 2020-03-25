شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تجتاح طرق المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهًا تنبيه لمستخدمي طريقي المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، والعلا/حائل.

وطالب "نقل المدينة"، رواد الطريق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية.

وكانت هيئة الأرصاد قد حذرت من الرياح النشطة والسحب الرعدية على المدينة المنورة، وذلك حتى الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

وأكدت أن التحذير يشمل كل من " الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع".