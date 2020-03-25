شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة ليصل إلى 900 حالة.

وأشار إلى تسجيل ثاني حالة وفاة وهي لمقيم في منطقة مكة المكرمة، بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 29 حالة.