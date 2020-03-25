خالد النمر: تناول فيتامين سي يوميًا لا يحمي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول فيتامين سي يومياً لايحمي من فيروس أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن تناول فيتامين سي يومياً لايحمي من فيروس كورونا وأضاف "النمر" : " فالجسم يتخلص من فيتامين سي الزائد عن حاجته ولا داعي لتخزين كميات كبيرة في البيوت لفوار فيتامين سي وإعطائه لجميع أفراد الأسرة".

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