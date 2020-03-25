شركات ورجال أعمال يطلقون مبادرات لدعم المواطنين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قامت شركات عقارية ورجال أعمال بإطلاق مبادرة لدعم المواطنين ومساندة وزارة الصحة في جهودها لمواجهة فيروس قامت شركات عقارية ورجال أعمال بإطلاق مبادرة لدعم المواطنين ومساندة وزارة الصحة في جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد. وتطوع أحد رجال الأعمال بجعل مستشفى جديد يمتلكه تحت تصرف وزارة الصحة، كما قامت عدة مستشفيات ومراكز طبية بنفس الأمر لمساندة الوزارة. ومن جهتها، قررت شركات وملاك عقارات بإعفاء المستأجرين من دفع الإيجار، وذلك لتخفيف الأعباء عليهم خلال الفترة الحالية .

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