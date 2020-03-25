بالفيديو.. تحذيرات من التكتلات البشرية والتزاحم ‏في الأسواق المركزية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انتشرت تحذيرات من وجود تكتلات بشرية ضخمة وتزاحم بين العمالة في الأسواق المركزية وأسواق البيع بالجملة هذه الأيام. انتشرت تحذيرات من وجود تكتلات بشرية ضخمة وتزاحم بين العمالة في الأسواق المركزية وأسواق البيع بالجملة هذه الأيام. وشن مراقبو وزارة التجارة والاستثمار، جولة لسوق العزيزية لجملة الخضار والفواكه لمراقبة الأسعار وضبطها من الاستغلال؛ حيث بذلوا كافة جهودهم رغم محاولات مافيا العمالة استغلال الوضع.

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