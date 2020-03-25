بالفيديو.. تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بطرق جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):وثق مقطع فيديو أعمال التعقيم والتطهير التي قامت بها أمانة منطقة جازان في المدينة ومحافظات المنطقة أثناء منع التجوال ، ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس .
وقامت الأمانة بتكثيف أعمالها منع الرقابة الصحية الميدانية على كافة المنشآت ومواقع إعداد وتجهيز الأغذية وصالونات الحلاقة مع الإيقاف الفوري لأي عامل تظهر عليه بوادر الأمراض التنفسية .
كما تم إلزام جميع المراكز التجارية والمحال بأعمال النظافة والتطهير للسلالم والمصاعد الكهربائية وعربات التسوق ، وغيرها من جميع الجوانب .
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