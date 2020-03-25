بالصور.. العثور على معقمات معبأة بمواد مجهولة المصدر بالمنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): عثرت الفرق الرقابية بهيئة الغذاء والدواء على عبوات معقمات معبأة بمواد مجهولة المصدر بالمنطقة الشرقية. عثرت الفرق الرقابية بهيئة الغذاء والدواء على عبوات معقمات معبأة بمواد مجهولة المصدر بالمنطقة الشرقية. وأوضحت الهيئة أنها عثرت، خلال جولاتها الرقابية بالتعاون مع وزارة التجارة، على العبوات بداخل مقر مندوب يقوم بتعبئتها بمواد مجهولة ووضع ملصقات مختلفة. وأشارت إلى أنها صادرت العبوات، كما أحالت المخالف للجهات الأمنية لتطبيق النظام بحقه. Advertisements

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