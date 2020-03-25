وزارة الصحة تعلن 133 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل????????

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠ عن تسجيل 133 حالة إصابة جديدة حيث بلغ عدد حالات الشفاء 29 حالة وعدد حالات الوفاة حالتين حتى هذه اللحظة و الحالات الجديدة تم تسجيلها بحسب المدن التالية :- الرياض: ٨٣

الدمام: ١٣

جدة: ١٠

المدينة: ٦

القطيف: ٦

الخبر: ٥

نجران: ٤

أبها: ٢

عرعر: ٢

الظهران: ١

الجبيل: ١





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