شبكة قنوات «عين» التعليمية: بث دروس الأسبوع العاشر لجميع المراحل

أعلنت قنوات العين التعليمية، اليوم الأربعاء، توفر شرح الدروس للأسبوع العاشر لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي).

وأضافت الوزارة، أن تلك القنوات تتيح للطلاب والطالبات متابعة الدراسة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب من خلال الرابط اضغط هنا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد قنوات البث إلى 20 قناة؛ لإتاحة متابعة الطلاب للدارسة، وذلك ضمن إجراءات تطبيق «التعليم عن بعد»، تنفيذًا للجهود الوقائية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أوضحت خلاله أن القنوات المتاحة تتنوع بين 6 قنوات لطلاب الابتدائي، و3 قنوات للمتوسط، و11 قناة لطلاب الثانوي.

وكانت المملكة قد أعلنت تعليق الدراسة والاعتماد على الدراسة عن بُعد لحماية الطلاب والطواقم التعليمية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مطالبة الجميع بالالتزام باستكمال المناهج الدراسة عبر القنوات المتاحة عن بُعد.