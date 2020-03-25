الملك يمنح الجهات المعنية صلاحية زيادة ساعات منع التجول وفق اقتراحات «الصحة»

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجهات المعنية صلاحية زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم بالمدن والمحافظات والمناطق، بناءً على مقترح وزارة الصحة؛ وذلك ابتداءً من يوم الخميس 2/8/1441هـ الموافق 26/3/2020م.

ونص القرار على أنه «للجهة المعنية، بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة، زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق».

جاء ذلك ضمن مزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات.

وتضمنت الإجراءات ما يلي:

أولاً: يمنع على سكان مناطق المملكة الـ13 الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.

ثانياً: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، مكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثاً: يعمل بذلك ابتداءً من الساعة (الثالثة) عصراً من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ.

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رابعاً: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

خامساً: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.

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