المتحدث باسم «مشايخ الريث» بعد منع التجول: «سمعًا وطاعة خادم الحرمين»

رفع المتحدث باسم مشايخ وأهالي محافظة الريث مغدي جابر الريثي، الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وإلى أمير منطقة جازان، نيابة عن مشايخ وأهالي محافظة الريث، مرددين سمعاً وطاعة سيدي خادم الحرمين الشريفين، سمعاً وطاعة يا ملكنا الغالي، سمعاً وطاعة يا القائد الحريص، سمعاً وطاعة يا حبيب الشعب على هذا الحرص والتوجيه والاحتراز لمكافحة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وأكد الريثي أن تضامن الجميع ووقوفهم مع تعليمات القيادة على كافة الأصعدة واجب وطني، منوهاً ومشيداً بدور أهالي محافظة الريث على الحجر الصحي المنزلي.

وأوضح أن توجيه منع التجول يأتي ليبرهن حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين بسلامة المواطن والمقيم للوقاية من خطر هذا الوباء والحد من انتشاره في أوساط المجتمع، وحث على الالتزام وطاعة ولي الأمر في المكوث بالمنازل للوقاية ومساعدة الجهات المعنية في أداء دورها، فالعمل التكاملي بين المواطن والمسؤول ولزوم الأمر في هذه الأزمة مهم وواجب وطني، سائلاً الله القدير أن يحفظ وطننا من كل شر.

واختتم بقوله، نشكر قيادتنا الحكيمة على إدارة الأزمات بكل عزم واقتدار وتضحيات مستمرة من أجل الوطن والمواطن والحفاظ على التوازن الداخل والخارجي لسلامة وتوفير العيش الكريم لمن يعيش على ثراء هذه البلاد؛ حيث أصبحت الدول التي ينظر إليها أنها دول عظمى برهنت للعالم بأن المملكة العربية السعودية هي الدولة العظمى، هي وطن العز والحزم والشرف، نسأل الله لوطننا قيادة وشعباً وأرضاً، الحفظ والسلامة والأمن والأمان والاستقرار الدائم.