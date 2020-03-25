«عاجل» تنشر قائمة الفئات والقطاعات المستثناة من قرار منع التجول بين المناطق

استثنت الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ من الجزء المتعلق بمنع التنقل «الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية».

وتشمل قائمة الفئات المستثناة الآتي:

أولًا- الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول:

- قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار، والدواجن واللحوم، والمخابز والمصانع، والمعامل الغذائية.

- القطاع الصحي كالصيدليات وما في حكمها، والعيادات الطبية (المستوصفات) والمستشفيات والمختبرات ومصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية.

- قطاع الإعلام بمختلف وسائله.

- قطاع النقل: كنقل البضائع والطرود والتخليص الجمركي والمستودعات والمخازن والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي وتشغيل الموانئ.

- أنشطة التجارة الإلكترونية، كالعاملين في تطبيقات المشتريات الإلكترونية للأنشطة المستثناة، والعاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة.

- أنشطة خدمات الإقامة، مثل الفنادق والشقق المفروشة.

- قطاع الطاقة كمحطات الوقود وخدمات الطوارئ لشركة الكهرباء.

- قطاع الخدمات المالية والتأمين، كمباشرة الحوادث (نجم)، والخدمات التأمينية الصحية العاجلة (الموافقات) وباقي خدمات التأمين.

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- قطاع الاتصالات، كمشغلي الإنترنت وشبكات الاتصال.

- قطاع المياه، مثل خدمات الطوارئ لشركة المياه وخدمة توصيل المياه الصالحة للشرب إلى المنازل (الشيب).

ويسمح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية، وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولًا)، مع إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول؛ وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة، وتوصيلها إلى المنازل.

ويسمح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول، كما يسمح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها، المقيمين في الحي الدبلوماسي، بالانتقال أثناء فترة المنع من مقرات أعمالهم في الحي وإليها.

ويمكن معرفة الأنشطة المستثناة من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة التي يتم الاتصال فيها على رقم 911.

وفي وقت سابق، قال متحدث الداخلية إن أي شخص من الفئات المستثناة من منع التجول، يجب أن يحمل معه بطاقة العمل، وخطاب المهمة الذي يوضح طبيعة العمل المنوط به، وخط سيره، إضافة إلى بيانات مركبته في حال تنقله خلال ساعات حظر التجول التي تمتد من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، خاصةً منسوبي القطاعين الصحي والإعلامي.

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