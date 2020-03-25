السعودية اليوم / السودان : إغلاق وزارة العدل بسبب وجود حالة اشتباه بكورونا



الخرطوم 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة العدل السودانية إغلاق برج الوزارة اليوم، لعمل تعقيم وإجراءات احترازية صحية لمواجهة جائحة

وقالت وكيل الوزارة سهام عثمان في تصريح صحفي: أن إجراءات التعقيم ستتم بالتعاون مع وزارة الصحة بطريقة علمية وصحيحة ومن ثم السماح للعاملين بمزاولة أعمالهم، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا عددًا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات.

ولفتت النظر إلى أنهم يعملون بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وعدم توقف العمل ومنعًا للازدحام، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، وهناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بإلاجراءات الاحترازية والتعقيم.

// انتهى //

16:54ت م

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الخرطوم 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة العدل السودانية إغلاق برج الوزارة اليوم، لعمل تعقيم وإجراءات احترازية صحية لمواجهة جائحة كورونا بسبب حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة.وقالت وكيل الوزارة سهام عثمان في تصريح صحفي: أن إجراءات التعقيم ستتم بالتعاون مع وزارة الصحة بطريقة علمية وصحيحة ومن ثم السماح للعاملين بمزاولة أعمالهم، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا عددًا من القرارات بتقليل عدد العاملين لمنع التجمعات.ولفتت النظر إلى أنهم يعملون بنصف العاملين أو أقل لتسيير المهام الرئيسة وعدم توقف العمل ومنعًا للازدحام، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية كانت من ضمن أولويات الوزارة، وهناك حالة اشتباه لزوج موظفة بالوزارة، لذلك تم الإسراع بإلاجراءات الاحترازية والتعقيم.// انتهى //16:54ت م0121

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