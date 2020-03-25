السعودية اليوم / أكثر من 167 ألف جولة رقابية لأمانة الشرقية



الدمام 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها جهودها لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس "

ونفذت الأمانة مؤخراً 16727 جولة رقابية ، ونشرت 5987 آلية للنظافة و 1695 آلية إصحاح بيئي ، إضافة إلى تطهير وتعقيم 5248 موقعاً ، في حين قامت بـ 6027 جولة إصحاح بيئي.

ولفتت الأمانة إلى أنها أتاحت عدة طرق للإبلاغ عن أي مخالفات تختص بالخدمات البلدية عبر مركز البلاغات والطوارئ 940 أو تطبيق "بلاغاتي " للأجهزة الذكية.

// انتهى //

16:53ت م

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الدمام 01 شعبان 1441 هـ الموافق 25 مارس 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها جهودها لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس " كورونا " المستجد من خلال الجولات الرقابية ، وأعمال الإصحاح البيئي، ونظافة المدن.ونفذت الأمانة مؤخراً 16727 جولة رقابية ، ونشرت 5987 آلية للنظافة و 1695 آلية إصحاح بيئي ، إضافة إلى تطهير وتعقيم 5248 موقعاً ، في حين قامت بـ 6027 جولة إصحاح بيئي.ولفتت الأمانة إلى أنها أتاحت عدة طرق للإبلاغ عن أي مخالفات تختص بالخدمات البلدية عبر مركز البلاغات والطوارئ 940 أو تطبيق "بلاغاتي " للأجهزة الذكية.// انتهى //16:53ت م0119

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